Ten detoks po lecie to restart, którego potrzebuje Twoja skóra na jesień

Mimo że lato technicznie trwa do końca września, nie oszukujmy się, wszyscy nieoficjalnie żegnają się z sezonem po Święcie Pracy. Na szczycie listy rzeczy do zrobienia na jesień? Podaruj naszej skórze upragnioną miłość po sezonie letnich rozpusty. Weź pod uwagę: częste awarie w baseny z chlorem, trzy miesiące wszystkiego różowego, a może nawet za dużo opalanie się. Chociaż jesteśmy dobrej myśli zastosowany filtr przeciwsłoneczny całe lato, np zatkane pory, sucha skóra, uszkodzenia słoneczne i spierzchnięte usta są często problemem pod koniec sierpnia. Na szczęście wszystko, czego potrzeba, aby zresetować cerę, to kilka zmian w Twojej obecnej letniej rutynie pielęgnacyjnej. Potrzebujesz wskazówek? Przeczytaj wskazówki, jak oczyścić skórę po lecie.

Głęboko czyste pory

Po miesiącach gorącej, wilgotnej pogody prawdopodobnie zauważyłeś, że na powierzchni Twojej skóry gromadzi się pot, brud i tłuszcz. Twój pot zmieszany z makijażem i zanieczyszczeniami może odcisnąć piętno na twojej twarzy i spowodować zatkanie porów. Aby poprawić wygląd porów i zapobiec powstawaniu wyprysków, oczyść twarz maseczką oczyszczającą. Jednym z naszych ulubionych produktów jest maseczka oczyszczająca Rare Earth Deep Pore firmy Kiehl, zawierająca amazońską białą glinkę, która pomaga oczyszczać skórę, usuwać zanieczyszczenia, zmniejszać produkcję sebum i widocznie zwężać pory.

Nawilżaj, nawilżaj, nawilżaj

Poważnie, jesteśmy poważni. Mowa o kremach na noc, kremach na dzień, kremach SPF, olejkach, kremach do ciała... im więcej tym lepiej. Chlor, słona woda i promienie UV mogą wysuszać skórę, więc nie bój się stosować kremu nawilżającego. Krem nawilżający CeraVe ma bogatą, ale nietłustą konsystencję i jest nasycony dobroczynnymi składnikami, takimi jak nawilżający kwas hialuronowy i ceramidy, które pomagają naprawić i utrzymać naturalną barierę skóry. Można go również stosować na twarz i ciało.

Naprawa istniejących uszkodzeń słonecznych

Gdy Twój letni blask zacznie zanikać, możesz zacząć zauważać pewne oznaki uszkodzeń spowodowanych przez słońce — pomyśl o nowych piegach, ciemnych plamach lub nierównym kolorycie skóry. Niestety, nie da się odwrócić szkód wyrządzonych przez promienie UV (dlatego tak ważne jest codzienne nakładanie kremu z filtrem), ale można zminimalizować widoczne oznaki uszkodzeń posłonecznych na powierzchni skóry za pomocą serum z witaminą C, takiego jak La Roche. -Posay Serum do twarzy z 10% czystą witaminą C. Wyrównuje koloryt i teksturę skóry, pozostawiając ją gładką i nawilżoną.

Używaj przeciwutleniaczy i filtrów przeciwsłonecznych

Uszkodzenia słoneczne mogą wystąpić przez cały rok, nawet jesienią i zimą, więc nie pomijaj ochrony przeciwsłonecznej. Sprawdź La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 dla maksymalnej ochrony i jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, w tym wrażliwej. Aby uzyskać dodatkową ochronę przed agresorami środowiskowymi i zminimalizować widoczne oznaki starzenia, połącz swój filtr przeciwsłoneczny z bogatym w przeciwutleniacze serum, takim jak SkinCeuticals CE Ferulic.

Złuszczaj skórę

Złuszczanie jest zawsze ważne, ale szczególnie konieczne, gdy próbujesz zresetować skórę po długim, spoconym sezonie. Jednymi z naszych ulubionych są płatki odnawiające skórę ZO Skin Health. Jest to chemiczny eksfoliator, który usuwa martwe komórki naskórka z powierzchni skóry, redukuje nadmiar sebum, jednocześnie uspokajając i kojąc skórę. Do ciała wypróbuj Delikatny Peeling do Ciała Kiehl's. Ten przyjemny peeling do ciała skutecznie usuwa martwe komórki naskórka z powierzchni skóry, nie przesuszając jej. Dzięki złuszczającym cząsteczkom pestek moreli i emolientom skóra staje się miękka i gładka.

Rozpieszczaj się

Walcz z suchymi ustami, wprowadzając do swojej rutyny złuszczający peeling do ust, który pomoże pozbyć się suchej, łuszczącej się skóry na ustach i przygotuje je do dalszego nawilżenia. Po złuszczeniu ust zapewnij im niezbędne nawilżenie za pomocą odżywczego balsamu do ust, sztyftu, koloru (cokolwiek wolisz), który zawiera składniki takie jak witamina E, olejki lub aloes. Wypróbuj na przykład Balsam do ust Nourishing Absolue Precious Cells firmy Lancôme, zawierający witaminę E, miód akacjowy, wosk pszczeli i olej z nasion dzikiej róży, aby zmniejszyć widoczność drobnych linii i zmarszczek wokół ust, pozostawiając je gładkie, nawilżone i wypełnione.