Anioł numer 23 - Anielska numerologia liczby 23. Co oznacza liczba 23?

Anioł numer 23

Anioł numer 23 składa się z atrybutów i energii liczb 2 i 3. Anioł numer dwa nadaje sobie wibracje równowagi i dualizmu (dualizmu), współpracy, współpracy i dyplomacji, zaufania i nadziei, służby i służby wyższym celom, własnej przeznaczenie i misja duchowa. Liczba trzy z kolei daje energię rozwoju i wzrostu, radość i optymizm, wyrażanie siebie, wsparcie i pomoc, kreatywność, spełnianie pragnień i przyciąganie marzeń. Liczba 3 odnosi się również do wniebowstąpionych mistrzów. Wszystko to sprawia, że ​​kombinacja cyfr 2 i 3, tworząca anioła numer 23, rezonuje z energiami charyzmy, komunikacji, dualności i towarzyskości. Liczba 23 może być również powiązana z wibracją anielskiej liczby 5 (2 + 3 = 5).

Anioł numer 23 niesie przesłanie, aby zachęcić Cię do rozpoczęcia wykorzystywania swoich naturalnych talentów, umiejętności i kreatywności, aby wnosić radość i szczęście w życie innych, a także własne. Zawsze bądź uczciwy w kontaktach z innymi, niczego nie ukrywaj, nie owij się w bawełnę. Twoja szczerość i rady w rozmowie, zwłaszcza na ważne tematy, zawsze będą doceniane i dobrze przyjmowane. Ze szczerością, dobrą radą i innymi dobrymi uczynkami staraj się pomagać innym w swoim codziennym życiu. To, co każdego dnia dajesz wszechświatowi, wraca do Ciebie, więc zachowaj pozytywne nastawienie i optymistyczne spojrzenie na sprawy, a to sprawi, że Twoje życie będzie zawsze pełne harmonii i równowagi.

Anioł numer 23 jest po to, abyś wiedział, że Aniołowie i Wniebowstąpieni Mistrzowie pomagają ci zachować wiarę i zaufanie do Energii Wszechświata. Pracuj nad spełnianiem swoich marzeń każdego dnia i korzystaj z prawa przyciągania, aby osiągnąć swoje najwyższe cele i spełnić swoje pragnienia i aspiracje. Jeśli kiedykolwiek poczujesz wątpliwości, poproś swoich Aniołów o zachętę i kierunek, w którym powinieneś iść. Zapewniamy, że w każdej chwili możesz poprosić o pomoc. Anioły są zawsze przy tobie, nawet jeśli czasem o tym zapominasz.

Liczba 23 jest również przypomnieniem, że Aniołowie, Archaniołowie i Wniebowstąpieni Mistrzowie są zawsze dostępni, jeśli potrzebujesz jedynie wsparcia lub pomocy - po prostu poproś. Pamiętaj, że nie musisz robić wszystkiego sam.

Namaste.