Anioł numer 48 - Anielska numerologia. Sekret anioła numer 48.

Anioł numer 48

Anioł numer 48 składa się z kombinacji energii i atrybutów liczb 4 i 8. Anioł numer cztery niesie wartości uczciwości i prawdy, osiągnięcia i sukcesu, realistycznych wartości, ciężkiej pracy i determinacji, ciężkiej pracy i praktyczności, a także budowanie solidnych podstaw zarówno dla Twojej przyszłości, a więc dla przyszłości Twojej i innych. Cyfra 4 odnosi się również do naszych pasji i tego, co nas napędza do działania. Z drugiej strony, anioł numer 8 rezonuje z nauką poprzez doświadczenie życiowe, niezawodność i niezależność, wewnętrzną mądrość i siłę, urzeczywistnienie dobrobytu i bogactwa poprzez prawo przyciągania, Karmę – uniwersalne prawo duchowe we Wszechświecie – przyczynę i skutek. , dawać i otrzymywać.

Anioł numer 48 niesie wiadomość od twoich Aniołów, że cykl lub etap w twoim życiu dobiega końca. Jednak wkrótce zostaniesz nagrodzony za ciężką pracę. Nie bój się braku lub jakiejkolwiek straty, ponieważ zbliżający się koniec zwiastuje nowy początek i większą szansę i szansę. Twoje sukcesy i osiągnięcia przyniosą ci błogosławieństwa i nagrodzą cię na wiele sposobów.

Anioł numer 48 może sugerować, że anioły dobrobytu są wszędzie wokół ciebie i będą ci towarzyszyć, gdy przechodzisz przez nadchodzące pozytywne zmiany w twoim życiu. Aniołowie proszą cię o odrzucenie lęków związanych z twoją sytuacją finansową i przekształcenie ich w energie światła. Nie masz się czego obawiać, ponieważ wszystko, czego potrzebujesz, zostanie Ci zapewnione.

Numer 48 niesie ze sobą przesłanie, że determinacja i ciężka praca, którą włożyłeś, aby żyć własnym życiem, zgodnie z twoimi przekonaniami i przekonaniami, całkowicie zsynchronizowały cię z twoją duchową misją i Bożym celem w życiu. W ten sposób twoje życie będzie płynąć w obfitości i dobrobycie tak długo, jak będziesz kontynuował i podążał wybraną ścieżką. Zaufaj anielskiemu wsparciu i przewodnictwu, przez które cię prowadzą. Pamiętaj, że często będziesz je odczuwał instynktownie.

Anioł numer 48 odnosi się również do liczby 3 (4+8=12, 1+2=3).

