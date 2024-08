170 tatuaży gwiazd (i ich znaczenie): 19 typów

Gwiazdy należą do najstarszych symboli wielu kultur, religii i systemów wierzeń w naszym świecie, co czyni ten obraz jednym z najpotężniejszych na świecie. Te znaczenia mogą być również osobiste: na przykład możesz chcieć zrobić tatuaż z gwiazdą, aby symbolizować konkretny cel, który próbujesz osiągnąć, lub coś, co osiągnąłeś.

Gwiazdy są często łączone z innymi obrazami i symbolami, aby podkreślić znaczenie indywidualnego tatuażu, a także stworzyć bardziej skomplikowany i interesujący projekt. Tatuaże gwiazd można również narysować w stylu reprezentującym określoną kulturę, odnosząc obraz do określonego czasu, miejsca lub kultury. Jakikolwiek projekt tatuażu gwiazdy wybierzesz, możesz być pewien, że będzie on wyjątkowy i niepowtarzalny!

Historia tatuaży gwiazdowych

Tatuaże gwiazdowe mają starożytną i interesującą historię, która rozciąga się na wiele kultur i epok. W różnych kulturach gwiazda symbolizowała różne koncepcje, takie jak przewodnictwo, ochrona, duchowe oświecenie, mądrość, a nawet szczęście. Oto kilka ciekawostek na temat historii tatuaży gwiazdy:

Starożytny Egipt: Gwiazda była symbolem boskości i duchowego oświecenia. Egipcjanie używali gwiazdy jako symbolu ochrony przed złem i przypomnienia ścieżki duchowej. Starożytni Grecy i Rzymianie: Gwiazda była kojarzona z bogami i bohaterami. Na przykład pięcioramienna gwiazda, czyli pentagram, była symbolem bogini Ateny. Chiny: W kulturze chińskiej gwiazda kojarzona była z losem i szczęściem. Tatuaże z gwiazdami są popularne wśród osób wierzących w astrologię. Tatuaże gwiazdowe we współczesnej kulturze: Wraz z pojawieniem się tatuaży w kulturze zachodniej gwiazda stała się popularnym motywem. Często kojarzy się z marzeniami, nadziejami i pragnieniami. Te tatuaże mogą mieć różne style i znaczenia w zależności od projektu i kontekstu.

Tatuaże gwiazdowe można wykonywać w różnych stylach, od prostych i minimalistycznych po złożone i kolorowe. Mogą mieć różne znaczenie dla różnych ludzi, odzwierciedlając ich przekonania, marzenia i ścieżkę życiową.

Znaczenie tatuażu gwiazdy

Ogólnie rzecz biorąc, większość bardziej popularnych projektów gwiazd będzie miała następujące znaczenie:

Pragnienie / Pragnienie

Osiągnięcie

sukces

Powodzenia

Wyjątkowość

Zadzwoń

Balansować

Indywidualność

Przeżycie raka piersi

Członek marynarki wojennej lub straży przybrzeżnej

Entuzjasta gier wideo

Transformacja religijna/wiara

Wariacje rysowania gwiazd

1. Mały tatuaż w kształcie gwiazdy

Mały tatuaż gwiazdy może mieć wiele znaczeń - w końcu gwiazda jest jednym z najważniejszych symboli kultur i religii na świecie! Dodanie błyszczących efektów może pokazać Twoją żywą osobowość lub pokazać, że zrobiłeś coś ważnego lub znaczącego w swoim życiu.

2. Tatuaż spadającej gwiazdy lub komety.

Spadające gwiazdy lub komety, mówiąc poprawnie, są często symbolami szczęścia. Właśnie dlatego projekt tatuażu gwiazdy może oznaczać twoje szczęście.

3. Filipiński tatuaż słońca i gwiazd (trzy gwiazdki i jedno słońce).

Ten obraz, który jest przedstawiony na fladze Filipin, jest tatuaż popularny wśród osób pochodzenia lub pochodzenia filipińskiego . Na tym zdjęciu słońce ma osiem promieni, z których każdy reprezentuje prowincję na Filipinach, a każda z trzech gwiazd reprezentuje jedną z trzech głównych grup wysp na Filipinach.

4. Tatuaż w postaci celtyckiej gwiazdy.

Podobnie jak plemienne tatuaże gwiazd, celtyckie tatuaże gwiazd są mieszanką dwóch klasycznych elementów tatuażu - gwiazd i stylu celtyckiego - w jednym dużym projekcie. Dzięki tatuażowi gwiazdy w stylu celtyckim możesz reprezentować swoje dziedzictwo lub podkreślić znaczenie wzajemnych powiązań i nieskończoności za pomocą specjalnego splotu w stylu celtyckim.

5. Czerwony i czarny tatuaż rozgwiazdy.

Jednym z najczęstszych kolorowych tatuaży gwiazd jest ten z czerwona i czarna gwiazda , który jest bardzo popularny wśród US Navy i Coast Guard. Ten szczególny projekt gwiazdy łączy kształt pięcioramiennej gwiazdy flagi USA z naprzemiennymi czarnymi i czerwonymi kolorami kompasu, które można znaleźć na mapach morskich. Ten tatuaż z gwiazdą symbolizuje również powrót do domu zaginionego marynarza.

6. Tatuaż różowej gwiazdy.

Tatuaż z różową gwiazdą często symbolizuje walkę z rakiem piersi i jest świetną alternatywą dla tradycyjnego tatuażu z różową wstążką. Oczywiście, jeśli zamienisz go na czarny, w stylu tatuażu rozgwiazdy, różowa gwiazda stanie się prawie „punkrockowym” lub „alternatywnym” symbolem walki z rakiem piersi, nadając tatuażowi gwiazdy wyjątkowy charakter. projekt.

7. Fioletowy tatuaż gwiazdy.

Fioletowy tatuaż z gwiazdą to jeden ze sposobów na przedstawienie swojej osobowości poprzez kolor i naturalną symbolikę gwiazdy. Fiolet to połączenie gwałtownej energii czerwieni i spokojnej stabilności niebieskiego; Fiolet reprezentuje zatem równowagę żywiołów i emocji. To może nie być naturalny stan większości ludzi, ale gwiazda przede wszystkim reprezentuje pragnienia i aspiracje. Dlatego połączona symbolika równowagi fioletu i naturalnego pragnienia gwiazdy sprawia, że ​​ten projekt jest idealnym tatuażem dla tych, którzy chcą znaleźć spokój i równowagę.

8. Tatuaż gwiazdy i zebry.

W symbolice zwierzęcej zebra reprezentuje równowagę, indywidualność i wolność. Jego blizny pozwalają mu ukryć się w wysokiej trawie afrykańskich równin, ukrywając się przed drapieżnikami i będąc środkiem ochrony zwierzęcia. Ci, którzy mają nadzieję połączyć potężną symbolikę tego zwierzęcia z równie potężną symboliką gwiazdy, mogą to zrobić na wiele sposobów.

9. Tatuaż motyla i gwiazdy

Motyle są często postrzegane jako symbole odrodzenia; dlatego skojarzenie tych metamorfizujących owadów z gwiazdami może stworzyć niepowtarzalny obraz, który będzie symbolizował zarówno odrodzenie, jak i dążenie do określonych celów reprezentowanych przez gwiazdy.

10. Tatuaże gwiazd i chmur.

Chmury symbolizują różne rzeczy в różne kultury i mitologie. Na przykład w mitologii greckiej i rzymskiej chmury były domem bogów, a obecnie wielu ludzi uważa, że ​​chmury symbolizują pecha lub zbliżające się niebezpieczeństwo. Jednak w zależności od tego, co chcesz, aby reprezentowały chmury, twoje tatuaże z gwiazdami i chmurami będą miały jedno z wielu różnych znaczeń. Na przykład rysunek przedstawiający gwiazdy na niebie pełnym burzowych chmur pokaże, że przeszedłeś przez trudne chwile, aby osiągnąć swoje cele. Inny projekt, który przedstawia jasnożółte gwiazdy na polu białych chmur, będzie oznaczał, że ci, których straciłeś, odeszli do lepszego świata.

11. Wytatuuj kwiat i gwiazdę.

Kwiaty mogą symbolizować wzrost i rozwój; dlatego włączenie tego obrazu do projektu tatuażu gwiazdy jest wspaniałym sposobem na dodanie poziomu znaczenia. Gwiazdy są często używane do oznaczania celów i aspiracji, więc połączenie tych dwóch obrazów może odzwierciedlać osobisty rozwój, jaki osiągnąłeś w osiąganiu swoich celów. Na przykład, lilie reprezentują płodność w starożytnych kulturach greckich i egipskich ; Dlatego rysunek lilii i gwiazdy może przedstawiać kobietę i jej dziecko.

12. Tatuaż czaszki i gwiazdy

Ten tatuaż może symbolizować przezwyciężenie śmierci lub przezwyciężenie traumy, ponieważ czaszka często symbolizuje śmierć, podczas gdy gwiazda symbolizuje ukończenie trudnego zadania. Inny rysunek może przedstawiać słynną piracką flagę, przedstawiającą czaszkę na gwieździe w marynistycznym stylu: może ujawnić dwoistość sił rządzących naszym życiem: pragnienie wolności lub spełnienie tego, czego się od nas oczekuje.

13. Tatuaż wróżki i gwiazdy

Ten tatuaż gwiazdy może być dość kobiecy i często pokazuje wyobraźnię użytkownika lub pragnienie lepszej rzeczywistości. Potencjalny rysunek wróżki i gwiazdy mógłby przedstawiać wróżkę siedzącą na półksiężycu, a przed nią migoczące gwiazdy: fakt, że wróżka tęskniła za czymś więcej, można było dostrzec na jej obniżonej twarzy, a gwiazdy symbolizowałyby jego sen o przyszłości. Innym bardziej fantastycznym projektem tatuażu jest wróżka lecąca wśród gwiazd, aby pokazać, że wierzysz w siebie i postępy w osiąganiu swoich celów.

14. Wytatuuj serce i gwiazdę

Tatuaż serca i gwiazdy jest szczególnie zabawnym, pozytywnym i zachwycającym stwierdzeniem dla świata: życie jest piękne i widzisz to, co najlepsze w rzeczach i ludziach!

15. Tatuaż z gwiazdą i Lisą.

Dodanie gwiazdek do tatuażu pnącza może dodać mu znaczenia i wizualnego zainteresowania. Istnieje kilka sposobów dodawania gwiazdek do projektu pnącza; na przykład zamiast liści lub kwiatów możesz umieścić gwiazdki na roślinie: może to oznaczać cele, które osiągnąłeś. Ten tatuaż może być aktualizowany przez lata, aby odzwierciedlić wszystkie twoje postępy!

16. Wytatuowana gwiazda i kości.

Kości mogą symbolizować zakłady, ryzyko i szczęście. . Tatuaż z kostką obok rozgwiazdy może być typowym wzorem w kulturze morskiej: wielu marynarzy, piratów i oficerów marynarki grało w kości i inne gry losowe, aby zabić czas podczas długich podróży.

17. Tatuaż z krzyżem i gwiazdą

Wykonanie tatuażu z krzyżem i gwiazdą może być wspaniałym sposobem na zapamiętanie ukochanej osoby, którą straciłeś, i wskazanie wiary, że pewnego dnia się zjednoczycie (jak chrześcijański obraz krzyża). Jednym ze sposobów personalizacji tego tatuażu jest dodanie inicjałów lub daty urodzenia każdej osoby w gwiazdce lub wokół niej lub umieszczenie wiadomości typu „Spoczywaj w pokoju” napisanej pod krzyżem.

18. Tatuaż z gwiazdą Dawida

Gwiazda Dawida - ważny symbol judaizmu. W nazistowskich Niemczech Żydzi byli zobowiązani do noszenia tego symbolu na ubraniu, aby można było ich w każdej chwili zidentyfikować. To idealny tatuaż dla tych, którzy chcą pokazać swoją żydowską wiarę. Można go łatwo spersonalizować, aby pokazać swoją osobistą wiarę i treść swoich przekonań. Na przykład unikalny projekt tatuażu Gwiazda Dawida może być literą hebrajską lub krótkim słowem wewnątrz gwiazdy. Może to być słowo lub myśl, która jest dla Ciebie ważna, lub inicjały osoby, którą straciłeś.

19. Tatuaż z płonącą gwiazdą

Żywioł ognia może wskazywać na agresję, złość, pożądanie, transformację i zmianę, a także chęć osiągnięcia swoich celów za wszelką cenę. Połączenie gwiazd i płomieni w projekcie tatuażu może pokazać, że osiągnąłeś własny sukces lub przeszedłeś przez płomienie życia i stałeś się jeszcze silniejszy niż wcześniej.